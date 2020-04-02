Niğde’de corona virüsü vaka sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı…

Tüm dünyaya tıp uzmanlarının bile hayret ettiği bir hızla yayılan corona virüsü enfeksiyonuyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ülkemize de etki eden koronavirüs salgınıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından il il vaka sayısı ile ölüm sayıları duyurulmuştu. Bu açıklama sonrası Niğde ilimizde yaşayan vatandaşlarımız arama motorlarında Niğde'de corona virüsü vaka sayısı kaç? Sorusunun yanıtlarını yoğun şekilde araştırmaya başladı. Peki, Niğde'de corona virüsü vaka sayısı kaç? İşte tüm ayrıntılar…

NİĞDE'DE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI KAÇ?



Vaka Sayısı: 3