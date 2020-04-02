Otizm Farkındalık Günü mesajları: 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları, sözleri ve etkinlikleri

2 Nisan Dünya Otizm Günü mesajları ve sözleri yoğun ilgi görüyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitli derneklerin ve kuruluşların desteğiyle etkinlikler düzenleniyor. Sosyal medyada otizmli arkadaşlarına, dostlarına veya akrabalarına mesaj ve anlam dolu sözler göndermek isteyenler '' Otizm Farkındalık Günü mesajları ve sözleri'' şeklinde araştırma yapıyor. Bu özel günde onlara sevgisini ve ilgisini eksiltmek istemeyenler için en güzel, kısa uzun ve anlam dolu mesajlar paylaşım rekoru kıracak. Öte yandan, her sene olduğu gibi bu senede "Otizme Mavi Işık Yak" kampanyasıyla ülkemiz mavi renge bürünecek. Ayrıca sosyal medya üzerinden de#otizmemaviışıkyak etiketi ile otizmle ilgili mesajlar paylaşılacak. İşte 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları, sözleri ve etkinlikleri…

OTİZİM FARKINDALIK GÜNÜ MESAJLARI: 2 NİSAN DÜNYA OTİZM GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Birleşmiş Milletler tarafından otizm konusunda farkındalık yaratmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla "Dünya Otizm Farkındalık Günü" olarak ilan edilmiştir. Bugünün anlam ve önemine dair en güzel mesajları ve sözleri yakınlarına göndermek isteyenler '' 2 Nisan Dünya Otizm Günü mesajları ve sözleri'' şeklinde araştırma yapmaya başladı. İşte sizler için derlediğimiz en güzel ve anlam dolu Dünya Otizm Günü Farkındalık Günü mesajları, sözleri