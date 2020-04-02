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mesajları: 2 Nisan Günü mesajları, sözleri ve etkinlikleri

Bugün Dünya mesajları, sözleri ve etkinlikleriyle anlam kazanıyor. Her sene olduğu gibi farklı kurum ve kuruluşlar Otizm ile ilgili farkındalık mesajları yayınlayacak. Öte yandan Otizme dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacı ile tüm dünyada eşzamanlı düzenlenen “” kampanyasıyla ülkemiz mavi renge bürünecek. Sosyal medyada 2 Nisan Günü ile ilgili mesajlar ve sözler paylaşılıyor. Bilindiği üzere ülkemizde görülen salgın hastalık sebebiyle evinde vakit geçiren vatandaşlar bu zamanı unutmamak adına en güzel ve anlam dolu mesajları yakınlarına gönderiyor. Buna göre; otizm günüyle alakalı çevrenizde veya ailenizde bulunan vatandaşlara farkındalık günüyle alakalı en güzel, kısa ve uzun mesajlar gönderebilir, evde etkinlik düzenleyebilir, onlara anlam dolu sözler söyleyebilirsiniz. Peki mesajları, sözleri ve etkinlikleri nelerdir? İşte günün anlam ve önemine dair mesajlar ve sözler…

Giriş Tarihi: 2.4.2020 10:35 ABONE OL
Otizm Farkındalık Günü mesajları: 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları, sözleri ve etkinlikleri

2 Nisan mesajları ve sözleri yoğun ilgi görüyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitli derneklerin ve kuruluşların desteğiyle etkinlikler düzenleniyor. Sosyal medyada otizmli arkadaşlarına, dostlarına veya akrabalarına mesaj ve anlam dolu sözler göndermek isteyenler '' mesajları ve sözleri'' şeklinde araştırma yapıyor. Bu özel günde onlara sevgisini ve ilgisini eksiltmek istemeyenler için en güzel, kısa uzun ve anlam dolu mesajlar paylaşım rekoru kıracak. Öte yandan, her sene olduğu gibi bu senede "" kampanyasıyla ülkemiz mavi renge bürünecek. Ayrıca sosyal medya üzerinden de#otizmemaviışıkyak etiketi ile otizmle ilgili mesajlar paylaşılacak. İşte 2 Nisan Günü mesajları, sözleri ve etkinlikleri…

OTİZİM FARKINDALIK GÜNÜ MESAJLARI: 2 NİSAN DÜNYA OTİZM GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Birleşmiş Milletler tarafından otizm konusunda farkındalık yaratmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla "Dünya Otizm Farkındalık Günü" olarak ilan edilmiştir. Bugünün anlam ve önemine dair en güzel mesajları ve sözleri yakınlarına göndermek isteyenler '' 2 Nisan Dünya Otizm Günü mesajları ve sözleri'' şeklinde araştırma yapmaya başladı. İşte sizler için derlediğimiz en güzel ve anlam dolu Dünya Otizm Günü Farkındalık Günü mesajları, sözleri

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Otizm Farkındalık Günü mesajları: 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları, sözleri ve etkinlikleri
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