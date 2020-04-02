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, belirtileri nelerdir? 'nün önemi ve anlamı nedir?

Bugün tüm dünyada 2 Nisan Otizim Farkındalık Günü olarak kutlanıyor. Dünyanın birçok bölgesinde otizm ile ilgili farkındalık çalışmaları yapılıyor. Bugüne özel dünya genelinde kamuoyu bilgilendirme ve erken teşhise olanak sağlanıyor. Bilindiği üzere otizmde erken tanı ve tedavi en önemli unsurlardan biridir. Birleşmiş Milletlerin aldığı kararla tüm dünyada farkındalık günü olarak kabul edilen '' , belirtileri nelerdir?'' sorusuna yanıt aranıyor. Otizmi olan bir çocukla aynı ortamda büyümek, diğer çocuklar için bir engel değil aksine önemli bir yaşam deneyimidir. Otizmli bireylerde yaygın olarak konuşmada zorluk, empati eksikliği, göz kontağı kuramama gibi belirtiler görülür. Peki Otizim nedir ve belirtileri nelerdir? Otizim nasıl anlaşılır? önemi ve anlamı nedir?

Giriş Tarihi: 2.4.2020 13:07 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 13:08 ABONE OL
Otizm nedir, belirtileri nelerdir? Otizm Farkındalık Günü'nün önemi ve anlamı nedir?

Milyonlarca vatandaş günün anlamı ve önemi dolasıyla belirtileri nelerdir sorusuna yanıt arıyor. Bugün tüm dünyada otizim farkındalık günü olarak kutlanıyor. Otizm belirtilerinin erken çocukluk döneminde ortaya çıktığını söylemek mümkündür. Otizmde erken tanı, çocuğun hayata daha normal devam edebilmesi için gerekli yetilerin kazandırılması açısından çok büyük önem taşır. Geçmişten günümüze her sene 2 Nisan Dünya Otizim Farkındalık Günü'nde otizmli vatandaşlar için günün anlam ve önemine bir kez daha değinilir. Peki Otizm nedir, belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır? önemi ve anlamı nedir?

OTİZİM NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR? OTİZM NASIL ANLAŞILIR?

Otizm yaşam boyu süren gelişimsel bir bozukluktur. Kaynağı psikolojik değil; nörolojiktir, diğer bir deyişle beynin işlev bozukluklarına bağlıdır. Otizmde erken tanı ve tedavi hayat kurtarıyor. Haberimizde, otizm nedir, belirtileri nelerdir sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz.

İşte otizm hakkında merak edilen tüm detaylar…

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Otizm nedir, belirtileri nelerdir? Otizm Farkındalık Günü'nün önemi ve anlamı nedir?
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