Otizm nedir, belirtileri nelerdir? Otizm Farkındalık Günü'nün önemi ve anlamı nedir?

Milyonlarca vatandaş günün anlamı ve önemi dolasıyla otizm nedir belirtileri nelerdir sorusuna yanıt arıyor. Bugün tüm dünyada otizim farkındalık günü olarak kutlanıyor. Otizm belirtilerinin erken çocukluk döneminde ortaya çıktığını söylemek mümkündür. Otizmde erken tanı, çocuğun hayata daha normal devam edebilmesi için gerekli yetilerin kazandırılması açısından çok büyük önem taşır. Geçmişten günümüze her sene 2 Nisan Dünya Otizim Farkındalık Günü'nde otizmli vatandaşlar için günün anlam ve önemine bir kez daha değinilir. Peki Otizm nedir, belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır? Otizm Farkındalık Günü önemi ve anlamı nedir?

OTİZİM NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR? OTİZM NASIL ANLAŞILIR?

Otizm yaşam boyu süren gelişimsel bir bozukluktur. Kaynağı psikolojik değil; nörolojiktir, diğer bir deyişle beynin işlev bozukluklarına bağlıdır. Otizmde erken tanı ve tedavi hayat kurtarıyor. Haberimizde, otizm nedir, belirtileri nelerdir sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz.

İşte otizm hakkında merak edilen tüm detaylar…