Otomobil dereye uçtu: 4 ölü

SİVAS NAMAZ VAKİTLERİ

Sivas'ta kontrolden çıkarak dereye uçan otomobildeki 4 kişi ölürken bir kişi de ağır yaralandı. Suşehri ilçesinde, Akıncılar ilçesi yönüne giden Ramazan Hannarici'nin (24) kullandığı otomobil, D-100 karayolunun Küçükgüzel köyü yol ayrımında kontrolden çıkarak, Akşar Deresi'ne uçtu. Sürücü ile otomobilde bulunan Salih Erdoğan (46), Ethem Hannarici (46) ve Kasım Hannarici kaza yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Murathan Altun (49), ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilde sıkışan cesetler, Suşehri Belediyesi Arama Kurtarma ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı. Bu arada kazaya müdahale eden bir itfaiye eri ise ayağını demir parçası kesmesi sonucu yaralandı. İtfaiyeci olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. 4 kişinin cansız bedeni aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.