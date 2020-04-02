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Prof. Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam vaka sayılarını açıklarken, profesör Cemil Taşçıoğlu’nun hayatını kaybettiği haberini büyük üzüntüyle vermişti. Türkiye’deki ilk corona virüsü hastasını tedavi ederken virüse yakalanan Taşçıoğlu, ilerlemiş yaşı nedeniyle virüsle mücadele edemedi ve hayatını kaybetti. 67 yaşında hayatını kaybeden Taşçıoğlu için Nakkaştepe Mezarlığı’nda cenaze namazı kılındı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 2.4.2020 11:16 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 12:34 ABONE OL
Prof. Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı. 67 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için Nakkaştepe Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye oğlu Onur Taşçıoğlu, ailesi ve yakınları katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafe korunarak cenaze namazı kılındı. Cenaze Üsküdar Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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CEMAL TAŞÇIOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI! HABERİ OĞLU DUYURMUŞTU

Acı haberi Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve bir süredir tedavisi devam eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, dün hayatını kaybetti. Vefat haberini Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Onur Taşçıoğlu'nun paylaşımında, "Canım babam Prof. Dr. Cemil Taşçıoglu' nu kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.

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Prof. Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı
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