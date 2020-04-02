Prof. Dr. Feriha Öz corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti! Feriha Öz kimdir, kaç yaşındaydı? İşte detaylar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; dün akşam Türkiye'deki vaka ve ölü sayısı hakkındaki son durumu açıklarken gözleri dolu bir şekilde Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun hayatını kaybettiğini ifade etmişti. Taşçıoğlu'nun ardından 87 yaşındaki Feriha Öz'de corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Peki, corona virüsü nedeni ile hayatını kaybeden Prof. Dr. Feriha Öz kimdir? Feriha Öz kaç yaşındaydı? İşte, Prof. Dr.'un hayatı...

PROF. DR. FERİHA ÖZ CORONA VİRÜSÜ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ! FERİHA ÖZ KİMDİR?

Dr. Feriha Öz 1933 yılında Kadıköy'de dünyaya geldi. Orta ve lise öğrenimini Çamlıca Kız Lisesi'nde tamamlayarak 1951 yılında Fen Lisesi'nden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Tıp Fakültesine kayıt oldu ve 1957 yılında doktor oldu. Fakülteden mezuniyetini müteakip Yozgat'ın Aktağ madeni kazasında sağlık merkezi doktoru olarak çalıştı, İstanbul Üniversitesi Patolojik Anatomi Kürsüsüne asistan olarak atandı. 1962 yılında Uzman olan Dr. Feriha Öz 1963-1972 yılları arasında Cerrahpaşa-Cerrahi kliniğinde patolog olarak görev yaptı. Feriha Öz evli ve 2 çocuk annesi.

DÜN DE PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Corona virüsü nedeni ile dün de Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hayatını kaybetmişti.

Acı haberi Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Onur Taşçıoğlu'nun paylaşımında, "Canım babam Prof. Dr. Cemil Taşçıoglu' nu kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.