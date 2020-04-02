PTT açık mı, kapalı mı? PTT şubeleri ne zaman açılacak? 2020 çalışma saatleri

Türkiye genelinde alınan corona virüs önlemleri çerçevesin PTT ile ilgili de flaş bir karar verildi. PTT şubelerinin kimisinde aşırı bir yoğunluk yaşanıyordu. PTT şubeleri, sosyal mesafe kuralları için elverişsiz olması nedeniyle bir süreliğine faaliyetlerine ara verdi. Bu karar sonrası vatandaşlar, PTT açık mı, kapalı mı sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, yeni düzenleme sonrası tüm şubelerin çalışma saatleri mi değişti yoksa belirli PTT'ler mi faaliyetlerine ara verdi? Haberimizde, PTT çalışma saatleri ile ilgili yapılan yeni düzenlemeye ilişkin detaylar yer almaktadır. İşte, corona virüsü nedeniyle alınan önlemler sonrası 'PTT şubeleri ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı...

PTT AÇIK MI KAPALI MI? 2020 PTT ŞUBELERİ ÇALIŞMA SAATLERİ

İstanbul PTT Bölge Başmüdürlüğü, yarından itibaren sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı ve sürekli yoğunluk yaşanan iş yerlerine ilişkin kapatma kararı alındığını duyurdu.

İşte PTT tarafından yapılan açıklamanın tamamı: