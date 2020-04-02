Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri PTT açık mı, kapalı mı? PTT şubeleri ne zaman açılacak? 2020 çalışma saatleri

açık mı, kapalı mı? PTT şubeleri ne zaman açılacak? 2020 çalışma saatleri

çalışma saatleri ile ilgili haberi geldi. PTT şubeleri, corona virüsü yayılımını önlemek için açıklanan yeni düzenleme ile çalışma saatleri değişikliği yaptı. Bu kararın duyurulmasının ardından vatandaşlar, PTT açık mı, kapalı mı sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, PTT şubeleri ne zaman açılacak? Haberimizde, 2020 ve 'PTT açık mı kapalı mı?' sorusunun yanıtı yer almaktadır. İşte yapılan yeni düzenleme neticesinde PTT şubeleri hakkında merak edilen tüm sorular ve PTT ne zaman açılacak sorusunun cevabı...

Giriş Tarihi: 3.4.2020 00:51 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 00:54 ABONE OL
PTT açık mı, kapalı mı? PTT şubeleri ne zaman açılacak? 2020 çalışma saatleri

Türkiye genelinde alınan corona virüs önlemleri çerçevesin ile ilgili de flaş bir karar verildi. PTT şubelerinin kimisinde aşırı bir yoğunluk yaşanıyordu. PTT şubeleri, sosyal mesafe kuralları için elverişsiz olması nedeniyle bir süreliğine faaliyetlerine ara verdi. Bu karar sonrası vatandaşlar, PTT açık mı, kapalı mı sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, yeni düzenleme sonrası tüm şubelerin çalışma saatleri mi değişti yoksa belirli PTT'ler mi faaliyetlerine ara verdi? Haberimizde, ile ilgili yapılan yeni düzenlemeye ilişkin detaylar yer almaktadır. İşte, corona virüsü nedeniyle alınan önlemler sonrası 'PTT şubeleri ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı...

PTT AÇIK MI KAPALI MI? 2020 PTT ŞUBELERİ ÇALIŞMA SAATLERİ

İstanbul PTT Bölge Başmüdürlüğü, yarından itibaren sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı ve sürekli yoğunluk yaşanan iş yerlerine ilişkin kapatma kararı alındığını duyurdu.

İşte PTT tarafından yapılan açıklamanın tamamı:

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
PTT açık mı, kapalı mı? PTT şubeleri ne zaman açılacak? 2020 çalışma saatleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA