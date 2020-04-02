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Resimli ve sözleri burada: 2020 ile !

Yeni haftanın resimli ve sözleri burada! Müslümanlar, yeni bir Cuma gününe erişmenin buruk sevincini yaşıyor. Corona virüsü yayılımını engellemek için dini konu ve organizasyonlarda da ciddi tedbirler alındı ve Cuma namazı bir süreliğine camilerde cemaatle kılınmayacak. Ancak insanlar, sevdiklerinin bu mübarek gününü de tebrik etme için ve sözlerini araştırıyorlar. En güzel resimsiz ve resimli Cuma mesajları ve sözlerini haberimizde derledik. Buradan seçmiş olduğunuz resimli Cuma mesajı ile , Facebook Messenger ya da yolu ile sevdiklerinize dileyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 3.4.2020 00:19 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 00:20 ABONE OL
Resimli Cuma mesajları ve sözleri burada: 2020 resimli Cuma mesajları ile hayırlı cumalar!

En güzel resimli Cuma mesajları ve sözleri haberimizde! Türkiye'de de etkili olan KOVİD-19 salgını nedeniyle Cuma namazı bir süre camide kılınmayacak. Ancak, resimli Cuma mesajları ve sözleri ile sevdiklerinize hayırlı cumalar dileyebilirsiniz. Sabah.com.tr olarak en güzel resimsiz ve resimli Cuma mesajları ile sözlerini burada derledik. Beğendiğiniz resimli Cuma mesajı veya sözünü haberimizden seçebilir, Whatsapp ya da SMS yolu ile sevdiklerinize gönderebilirsiniz.

RESİMLİ CUMA MESJALARI VE SÖZLERİ BURADA – HAYIRLI CUMALAR

Haberimizde ilerleyerek, en güzel resimli Cuma mesajları ve sözlerini bulabilirsiniz. Bu mesajlar arasından seçtiklerinizi sevdiklerinize gönderebilirsiniz.

İşte resimli Cuma mesajları…

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Resimli Cuma mesajları ve sözleri burada: 2020 resimli Cuma mesajları ile hayırlı cumalar!
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