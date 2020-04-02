Sakarya’da corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı…

Tüm dünyaya tıp uzmanlarının bile hayret ettiği bir hızla yayılan corona virüsü enfeksiyonuyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ülkemize de etki eden koronavirüs salgınıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından il il vaka sayısı ile ölüm sayıları duyurulmuştu. Bu açıklama sonrası Sakarya ilimizde yaşayan vatandaşlarımız arama motorlarında Sakarya'da corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? Sorusunun yanıtlarını yoğun şekilde araştırmaya başladı. Peki, Sakarya'da corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? İşte tüm ayrıntılar…

SAKARYA'DA CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI KAÇ?



Vaka Sayısı: 207

Vefat Sayısı: 3

















