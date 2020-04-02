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’da vaka sayısı kaç? açıkladı…

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyaya hızla yayılım gösteren ile ilgili yurtta ve dünyada son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ülkemizde de etkili olan enfeksiyonuna ilişkin tarafından illere göre vaka sayısı ile ölüm sayıları açıklanmıştı. Bu açıklama sonrası ilimizde yaşayan vatandaşlarımız arama motorlarında yoğun şekilde Samsun’da corona virüsü vaka sayısı kaç? Cevabını araştırmaya devam ediyor. Peki, Samsun’da corona virüsü vaka sayısı kaç? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 3.4.2020 01:44 ABONE OL
Samsun’da corona virüsü vaka sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı…

Tüm dünyaya tıp uzmanlarının bile hayret ettiği bir hızla yayılan corona virüsü enfeksiyonuyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ülkemize de etki eden koronavirüs salgınıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından il il vaka sayısı ile ölüm sayıları duyurulmuştu. Bu açıklama sonrası Samsun ilimizde yaşayan vatandaşlarımız arama motorlarında Samsun'da corona virüsü vaka sayısı kaç? Sorusunun yanıtlarını yoğun şekilde araştırmaya başladı. Peki, Samsun'da corona virüsü vaka sayısı kaç? İşte tüm ayrıntılar…

SAMSUN'DA CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI KAÇ?


Vaka Sayısı: 112

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Samsun’da corona virüsü vaka sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı…
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