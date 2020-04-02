Sanal misafirlik özlem gideriyor

YAŞAR Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferah Onat, koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan kişilerin, en temel ihtiyaçlarından sosyalleşmeyi, çeşitli uygulamalar üzerinden görüntülü görüşmeler yaparak gidermeye çalıştığını belirtti. Sanal misafirliklerin, özellikle sokağa çıkma yasağı nedeniyle sosyalleşmeye hasret olan aile büyükleri için önemli olduğunu belirten Onat, "Sanal ortamda yapılan bu görüşmeler herkes için moral kaynağı. Moral olması için gelecekten ve güzel konulardan konuşun. Görüştüğüm birçok kişiye duygularını sorduğumda en çok özlem çektiklerini söylüyorlar" dedi.