ŞOK saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? ŞOK market çalışma saatleri 2020

Türkiye Perakendeciler Federasyonu market çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Ülkemizde görülen koronavirüs tedbirleri kapsamında alının önlemlere ŞOK market mesai çalışma saatleri eklenmiş oldu. Marketler, coronavirüs salgınının yayılmasını önlemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla mesai saatleri için değişikliğe gittiler. Sabah saatlerinden itibaren bankanın önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar '' ŞOK saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?'' sorusuna yanı aramaya başladı. Hafta içi ve hafta sonu faaliyet gösteren markette Çarşamba günleri büyük indirimler oluyor. Peki bugün ŞOK market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 2020 ŞOK market çalışma ve mesai saatleri

ŞOK SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR? 2020 ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren ŞOK market çalışma saatleri değişti. Türkiye Perakendeciler Federasyonu, Covid-19 salgını nedeniyle alınan yeni önlemler kapsamında yerel marketlerin çalışma saatlerini değiştirdiğini duyurdu. Buna göre; ŞOK saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sorusunun yanıtı belli oldu.

ŞOK SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Şok market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 10'da başlar ve akşam 20.00'da sona erer.

Şok markette öğle arası yoktur.

ŞOK MARKET HAKKINDA

Türkiye'nin 81 ilinde 7.003'ü aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000'e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını "tek yerden" ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz.

Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz.

2015'in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016'da 1.000 adet ve 2017'de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.

Tüketici hafızasında tarihçesi olan ve geçmişte ulusal marka niteliğine sahip Mis, Piyale, Mintax, Evin ve Amigo gibi markalara sahip çıkarak bu değerleri yeniden ekonomiye kazandırdık. Köklü, nostaljik, marka algısı güçlü ve her biri kendi alanında yüksek bilinirliğe sahip bu özgün markaları, uygun fiyatlara müşterilerimize sunuyoruz.

Zengin ürün portföyümüzde özgün markalarımız ile ulusal markaları da bir arada bulundurarak, müşterimize daha çok seçenek sunuyoruz ve müşterilerimizin alışveriş ihtiyacının tamamına yakınını karşılıyoruz. Müşterilerimize uygun fiyatlarla kolayca ulaşabilecekleri yüksek kalitede ürünler sunuyoruz.

Sebze meyve alanında ki uzmanlığımız ile temin edilen mahsülleri "dağıtım merkezlerimizden mağazalarımıza" 24 saat içerisinde müşterilerimize en taze biçimde ulaştırıyoruz.

Kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde Türkiye'nin en önemli perakendecilerinden biriyiz. Müşterilerimize bu alanda geniş bir ürün çeşitliliği sunuyoruz.

Farklılaşmış iş modelimiz, "her gün düşük fiyat" politikamız ve farklı formattaki kampanyalarımızla müşterilerimize en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz.

İşte bu nedenlerle Şok size 'Yeter de Artar' diyoruz.