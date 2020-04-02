Son dakika: Evden çıkamayan vatandaş polis çağırarak Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yaptı

İstanbul'da evinden çıkamayan 66 yaşındaki Mustafa Sezer, çağırdığı polislerin yardımıyla "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bin lira destekte bulundu.

Silivri'de yaşayan Mustafa Sezer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yapmaya karar verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için bankaya gidemeyen Sezer, polisi aradı.

Çağrı üzerine eve giden Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumu anlatan Mustafa Sezer'in verdiği bin lirayı alıp bankadan kampanya hesabına yatırdı.

Polis ekipleri, yeniden eve giderek Sezer'e dekontu teslim etti.

BİR DESTEK DE BURDUR'DAN

Burdur'un Bucak ilçesinde yaşayan işçi emeklisi Ali Rıza Tarakçı (81), bir aylık maaşını ve Ramazan Bayramı ikramiyesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı.

İlçeye bağlı Taşyayla köyünde ikamet eden ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan Tarakçı, kampanyaya destekte bulunmak için köy muhtarına ulaştı.

Muhtarın bilgi verdiği Bucak Kaymakamlığı Vefa Destek Hattı, jandarma ekiplerini maaş ve ikramiyeyi bankadan çektikten sonra Tarakçı'nın evine gönderdi.

Tutanak karşılığında parayı jandarmaya teslim eden Tarakçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı televizyonda izledikten sonra kampanyaya destek olmak istediğini söyledi.

Zor günlerin birlikte aşılacağını dile getiren Tarakçı, ''Ben de bu kampanyaya destek olmak için mart ayı maaşımı ve Ramazan Bayramı ikramiyemi bağışladım.'' dedi.