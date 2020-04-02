Son dakika: Gökçeada-Kabatepe feribot seferleri haftada üç güne düşürüldü

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında feribot seferlerindeki planlamada değişikliğe gidildi.

Buna göre günde karşılıklı olarak toplam 6 seferin gerçekleştirildiği Gökçeada-Kabatepe arasındaki feribot seferleri üç güne düşürüldü.

Tedbirlerin salgının yayılımının engellenmesine yönelik olarak yapıldığı vurgulanan açıklamada, "2 Nisan 2020 tarihli 26 sayılı Gökçeada İlçe Hıfzıssıhha Kurul kararıyla, Kabatepe-Gökçeada feribot seferlerimiz pazartesi, çarşamba ve cuma olmak üzere mevcut tarife ile haftada 3 gün yapılacaktır." bilgisi paylaşıldı.

Yeni uygulamada seferler söz konusu günler Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00 ve 17.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 10.00 ve 19.00'da yapılacak.