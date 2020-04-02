Son Dakika Haberi: Hatay'da korkunç bir kaza meydana geldi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hatay'ın İskenderun ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Hatay-Belen kara yolundan İskenderun istikametine seyir halindeki tırın freni, Denizevleri kavşağı yakınlarında boşaldı.
ÇOK SAYIDA ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ
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Tır, önce Deniz Alayı Kavşağı'nda polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara, ardından bir spor salonunun duvarına çarparak durabildi.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cemil Taşçıoğlu'nun ölümünü Bakan Koca böyle öğrenmiş... SON DAKİKA HABER: Boris Johnson'ın sağlık durumu hakkında son dakika açıklaması CORONA VİRÜSÜ YASAĞINI HİÇE SAYDILAR! JENNİFER LOPEZ VE ALEX RODRİGUEZ'E ÖZEL MUAMELE...