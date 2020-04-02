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Son Dakika Haberi: 'da korkunç bir kaza meydana geldi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

'dan gelen son dakika haberine göre bir tır denetim noktasına daldı. Hatay'ın ilçesinde freni boşalan tır, çok sayıda araca çarparak durabildi. Yaşana korkunç kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı. Son dakika gelişmesinin detayları belli oldu...

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 2.4.2020 16:40 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 17:03 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Hatay'da korkunç bir kaza meydana geldi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hatay'ın İskenderun ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Hatay-Belen kara yolundan İskenderun istikametine seyir halindeki tırın freni, Denizevleri kavşağı yakınlarında boşaldı.

ÇOK SAYIDA ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ

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Tır, önce Deniz Alayı Kavşağı'nda polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara, ardından bir spor salonunun duvarına çarparak durabildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.

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Son Dakika Haberi: Hatay'da korkunç bir kaza meydana geldi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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