Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin, Koca illere göre corona virüsü ölü vaka sayılarını açıkladı! Corona virüsü (kovid-19) hangi ilde ve kaç kişide var?

Corona virüsü (kovid-19) salgını nedeniyle her gün bir yeni önlem daha alınırken, ölüm ve vaka sayıları ise artış gösteriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Nisan Çarşamba günü gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Koca, yapılan test sayısı sonucunda yeni tespit edilen vakaları açıklarken, vefat edenlerin sayının 277'ye yükseldiğini belirtti. İllere göre corona virüsü vaka sayısını da açıklayan Bakan Koca, salgının İstanbul, Ankara ve İzmir'de daha çok yaygınlık gösterdiğini söyleyerek bu illerdeki korona vakaları sayısını da kamuoyu ile paylaştı. Peki, corona virüsü salgını hangi illerde kaç kişide var? İşte il il koronavirüs vaka sayısı!

CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜ SAYISINDA SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bili Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, '' Son 24 saatte yapılan test sayısı 14 bin 396, vaka sayısı 2 bin 148. Hayatını kaybedenlerin sayısı 63. Toplam 333 hastamız iyileşti. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 277 oldu'' dedi.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA İLLERE GÖRE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISINI AÇIKLADI

Bakan Fahrettin Koca, corona virüsüne rastlanan illeri de rakam vererek ilk kez açıkladı.

İşte il il corona virüsü vaka ve ölü sayısı;