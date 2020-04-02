Son Dakika Haberi: Türkiye’de il il corona virüsü vaka sayısı harita ile açıklandı! İstanbul, Ankara, İzmir ve illere göre corona virüsü vaka sayısı kaç?

Türkiye ve tüm dünyanın mücadele ettiği corona virüsü (kovid-19) salgını ile ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam yaptığı açıklamada corona virüsü ölüm ve vaka sayılarındaki son durumu kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamaya göre Türkiye genelinde vaka sayısı 15. 679 olurken, vefat edenlerin sayısı ise 277'ye yükseldi. 979 hastanın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il corona virüsü vaka sayısını da ilk kez Türkiye haritası ile açıkladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Kocaeli, Isparta, Sakarya, Adana ve Samsun corona virüsün en çok görüldüğü iller olarak dikkat çekti. Peki, Türkiye'de hangi illerde kaç corona virüsü vakası var? İşte son dakika haberinin ayrıntıları

CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜ SAYISINDA SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bili Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, '' Son 24 saatte yapılan test sayısı 14 bin 396, vaka sayısı 2 bin 148. Hayatını kaybedenlerin sayısı 63. Toplam 333 hastamız iyileşti. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 277 oldu'' dedi.

TÜRKİYE'DE İL İL CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI AÇIKLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Kocaeli, Isparta, Sakarya, Adana ve Samsun'da corona virüsü vaka sayılarını açıkladı.

İşte il il corona virüsü vaka ve ölü sayısı;