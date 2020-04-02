Spor salonları, lokantalar, kafeler, düğün salonları, kahvehaneler ve AVM'ler ne zaman açılacak, bu ay açılır mı?

Yeni tip corona virüsü ile etkin mücadele kapsamında, virüsün yayılabileceği çeşitli yerler İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile geçici olarak kapatıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulan genelge ile her türlü oyun salonları, lokantalar, restoranlar, kahvehaneler, spor salonları, düğün salonları, kır bahçeleri, kafeler ve AVM'lerin çalışma faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Bu doğrultuda da bu yerlerin açılacağı tarih oldukça merak ediliyor. Peki, spor salonları, lokantalar, kafeler, düğün salonları, kahvehaneler ve AVM'ler ne zaman açılacak? İşte, bazı bilgiler...

SPOR SALONLARI, LOKANTALAR, KAFELER , DÜĞÜN SALONLARI VE AVM'LER NE ZAMAN AÇILACAK?

Uygulama kapsamında kapatılan bu yerlerin ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor. İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamanın kaldırıldığına yönelik genelge yayımlandığı taktirde haberimizden ulaşabilirsiniz.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.

Sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları, eğitimleri, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri geçici olarak ertelendi.

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda; Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları (atari, playstation vb.), her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulduğunu belirtti.

Güzellik salonu, berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Kuaförler ve berberler bu ay açılır mı?