Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi bomboş kaldı

Sağlık Bakanlığı tarafından, tüm dünyada hızla yayılan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınını önlemek amacıyla yapılan 'Evde Kal' çağrısına Beyoğlu'ndan tam destek geldi. Her gün yerli ve yabancı turisttin akınına uğrayan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi başta olmak üzere ilçenin en işlek cadde ve sokakları bomboş kaldı.

Daha önce yolcuların binebilmek için sıra beklediği nostaljik tramvay da seferlerini yolcusuz devam ettiriyor.

Beyoğlu sakinlerine 'Evde Kal' çağrısına uydukları için teşekkür eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Tüm Beyoğlu sakinlerini tebrik ediyorum. 'Evde Kal' çağrısına uyarak hayatı eve sığdırdılar. Bizim vatandaşlarımızdan istirhamımız evde kalmaya devam etmeleri ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları. Biraz sabredelim ve bu virüs tehlikesini atlatalım. Kriz geçsin bu güzelim mekanlarda yeniden buluşacağız" dedi.