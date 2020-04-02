Tornavidayla banka soydular

İzmir Konak'taki ilginç olay, önceki gün saat 04.00 sıralarında Şehit Nerves Bulvarı üzerinde bulunan özel bir bankada meydana geldi. Çeşitli suçlardan sabıkalı Emre B. ile Onur K. isimli zanlılar önce bankanın önünde keşif yaptı. Daha sonra iki kafadardan biri arkadaşına gözcülük yaparken diğeri de tornavida yardımı ile bankanın camını zorladıktan sonra açmayı başardı. Camdan banka şubesine giren zanlı çekmecelerden topladığı paraları alıp cebine koyduktan sonra alarm çaldı. Alarmın çalması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri ve bekçileri zanlının birini bankada soygun yaparken suçüstü yakalamayı başardı. Polisler tarafından bankada kıskıvrak yakalanan zanlı büyük şaşkınlık yaşadı. Zanlının yapılan üst aramasından çekmecelerden topladığı paraları ayakkabısının içine saklandığı anlaşıldı. Polis ekipleri zanlının bankadan çaldığı toplam 429 lira paraya el koydu.



NEFES KESEN KOVALAMACA

Gözcülük yapan diğer zanlı ise olay yerine polis ve bekçilerin geldiğini görünce kaçmaya başladı. Zanlı ile bekçiler arasında ara sokaklarda nefes kesen kovalamaca yaşandı. Zanlı gecenin karanlığında kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. Gece bekçilerinin dikkati sayesinde kaçan zanlı park halindeki bir otomobilin altına saklanmış halde bulundu. Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. Zanlıların 429 lira para için banka soygunu yapması duyanlara büyük şaşkınlık yaşattı.

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