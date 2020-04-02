Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Tunceli ve Şanlıurfa’da corona virüsü vaka ve ölüm sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte Tunceli ve Şanlıurfa'la birlikte Türkiye’de son durum

ve Şanlıurfa’da corona virüsü vaka ve ölüm sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte Tunceli ve Şanlıurfa'la birlikte ’de son durum

Şanlıurfa ve 'de corona virüs vaka sayıları detaylı olarak ilk defa canlı yayında paylaşıldı. Corona virüsü kaynaklı Kovid-19 ’de de salgına dönüştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam yaptığı basın toplantısında ilk kez Türkiye’de corona virüs vakası olan illeri ve hangi ilde kaç vaka olduğunu açıkladı. Bu iller arasında vaka sayısı ile öne çıkanlar , ve olurken, Tunceli ve Şanlıurfa’da corona virüs vakaları da vatandaşlar için merak konusu oldu. Peki, Tunceli ve Şanlıurfa’da corona virüsü vaka ve ölüm sayısı kaç? Haberimizde, corona virüsü ile enfekte olan ve bu hastalık sebebi ile ölen hastaların sayısı yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 2.4.2020 23:04 ABONE OL
Tunceli ve Şanlıurfa’da corona virüsü vaka ve ölüm sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte Tunceli ve Şanlıurfa'la birlikte Türkiye’de son durum

Tüm dünya genelinde Corona virüsü vaka sayılarında ciddi bir artış gözlemlenirken, hastalığın 81 ilimize de yayıldığı açıklandı. Bu, artık Türkiye'deki her şehirde corona virüsü hastalığı var ve vatandaşların da buna göre yaşantılarına dikkat etmesi gerektiği anlamına geliyor. Vatandaşlar ise, hangi şehirde ne kadar corona virüsü vakası ve ölüm olduğunu merak ediyor. Kovid-19 salgınında öne çıkan killerden birisi de Tunceli ve Şanlıurfa… Peki, Tunceli ve Şanlıurfa'da corona virüsü vaka sayısı kaç ve corona virüs kaynaklı ölüm var mı?

ŞANLIURFA VE TUNCELİ VAKA SAYISI

Haberimizde, Tunceli ve Şanlıurfa ilimizde rapor edilen resmi corona virüsü vaka sayıları ve vefat eden hasta sayısı yer almaktadır.

İşte Tunceli ve Şanlıurfa'da corona virüs vaka sayılarına ilişkin detaylar...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tunceli ve Şanlıurfa’da corona virüsü vaka ve ölüm sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte Tunceli ve Şanlıurfa'la birlikte Türkiye’de son durum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA