Türkiye kitaba sarıldı

Koronavirüs salgınına karşı mücadelede alınan bireysel önlemlerin başında, evden çıkmamak geliyor. Evde vakit geçirenler, kitap okumak, puzzle yapmak, jenga, scrabble ve tabu oyunları oynamak gibi faaliyetlere yöneliyor. Kitaptan müziğe, elektronik eşyadan oyuna pek çok ürün kullanıcılarla buluşturan D&R, Türkiye'de salgının ortaya çıktığı günden bu yana dr.com. tr'den yapılan alışverişlerin analizini yaptı. Sağlık alanında sigarayı bırakma, bağışıklığı güçlendirme ve zayıflama konularında yazılan kitaplar büyük ilgi gördü.Türkiye'nin önde gelen sağlık uzmanlarının kitapları da en çok ilgi gören eserler arasında bulunuyor. Uzaktan eğitim ile derslerine devam eden ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, bol bol kitap okumaları tavsiyesini verdiği öğrenciler ise en çok çocuk kitapları sipariş etti. Kitapları, eğlencenin anahtarı puzzle'lar ve Monopoly, Jenga, Scrabble, Tabu gibi evde ailecek oynanabilecek kutu oyunları takip etti. Turkuvaz Kitap'tan çıkan kitaplar da yoğun ilgi gören eserler arasında yer aldı. Kaan Murat Yanık'ın "Dünyasızlar" ve Amelie Nothomb'un "Acıyla Çarp Kalbim" adlı kitapları okuyuculardan büyük ilgi gördü.