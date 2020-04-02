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Umre dönüşü alındıkları karantina sürecini tamamlayan 31 kişi evlerine gönderildi

Umre dönüşü yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 'da alındıkları karantina sürecini tamamlayan 31 kişi evlerine gönderildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 2.4.2020 10:16 ABONE OL
Umre dönüşü alındıkları karantina sürecini tamamlayan 31 kişi evlerine gönderildi

Antalya'dan kutsal toprakları ziyarete giden ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında umre dönüşü Ankara'daki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Haymana Öğrenci Yurdu ve Gölbaşı Yurdu'nda gözlem altında tutulan 31 kişinin 14 günlük karantina süreci tamamlandı.

Otobüslerle kaldıkları yurttan alınarak memleketleri Antalya'ya getirilenler, yakınları tarafından karşılanarak evlerine götürüldü.

Hac ve umre organizasyonları yapan bir turizm firmasının sahibi Hanife Aslan, kendi şirketleri aracılığıyla umreye giden ve dönüşlerinde koronavirüs önlemleri kapsamında 14 günlük karantina sürecine alınanların kente geldiğini söyledi.

Gelenlerin tüm test ve tahlillerinin ilgili kurumlarca yapılıp sonuçların da negatif çıktığını kaydeden Aslan, karantina süreci tamamlanan bir başka grubun da sabah saatlerinde Antalya'da olacağını bildirdi.

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Umre dönüşü alındıkları karantina sürecini tamamlayan 31 kişi evlerine gönderildi
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