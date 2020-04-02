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ve ’da corona virüsü vaka ve ölüm sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte Uşak ve Van'la birlikte ’de son durum

’nca ve ’da corona virüs vaka sayısı! İle ilgili ilk defa detaylı bir harita yayınlandı. Corona virüsü kaynaklı Kovid-19 ’de de salgına dönüştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam yaptığı basın toplantısında ilk kez Türkiye’de corona virüs vakası olan illeri ve hangi ilde kaç vaka olduğunu açıkladı. Bu iller arasında vaka sayısı ile öne çıkanlar , ve olurken, Uşak ve Van’da corona virüs vakaları da vatandaşlar için merak konusu oldu. Peki, Uşak ve Van’da corona virüsü vaka ve ölüm sayısı kaç? Haberimizde, corona virüsü ile enfekte olan ve bu hastalık sebebi ile ölen hastaların sayısı yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 2.4.2020 22:15 ABONE OL
Uşak ve Van’da corona virüsü vaka ve ölüm sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte Uşak ve Van'la birlikte Türkiye’de son durum

Corona virüsü vaka sayılarında ciddi bir artış gözlemlenirken, hastalığın 81 ilimize de yayıldığı açıklandı. Bu, artık Türkiye'deki her şehirde corona virüsü hastalığı var ve vatandaşların da buna göre yaşantılarına dikkat etmesi gerektiği anlamına geliyor. Vatandaşlar ise, hangi şehirde ne kadar corona virüsü vakası ve ölüm olduğunu merak ediyor. Kovid-19 salgınında öne çıkan killerden birisi de Uşak ve Van… Peki, Uşak ve Van'da corona virüsü vaka sayısı kaç ve corona virüs kaynaklı ölüm var mı?

Haberimizde, Uşak ve Van ilimizde rapor edilen resmi corona virüsü vaka sayıları ve vefat eden hasta sayısı yer almaktadır.

İşte Uşak ve Van'da corona virüs vaka sayılarına ilişkin detaylar...

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Uşak ve Van’da corona virüsü vaka ve ölüm sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte Uşak ve Van'la birlikte Türkiye’de son durum
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