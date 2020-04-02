Uşak ve Van’da corona virüsü vaka ve ölüm sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte Uşak ve Van'la birlikte Türkiye’de son durum

Corona virüsü vaka sayılarında ciddi bir artış gözlemlenirken, hastalığın 81 ilimize de yayıldığı açıklandı. Bu, artık Türkiye'deki her şehirde corona virüsü hastalığı var ve vatandaşların da buna göre yaşantılarına dikkat etmesi gerektiği anlamına geliyor. Vatandaşlar ise, hangi şehirde ne kadar corona virüsü vakası ve ölüm olduğunu merak ediyor. Kovid-19 salgınında öne çıkan killerden birisi de Uşak ve Van… Peki, Uşak ve Van'da corona virüsü vaka sayısı kaç ve corona virüs kaynaklı ölüm var mı?

Haberimizde, Uşak ve Van ilimizde rapor edilen resmi corona virüsü vaka sayıları ve vefat eden hasta sayısı yer almaktadır.

İşte Uşak ve Van'da corona virüs vaka sayılarına ilişkin detaylar...