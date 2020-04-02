Yalova ve Düzce'de corona virüsü vaka ve ölüm sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamada 81 ilde corona vakasının olduğunu açıklamıştı. Corona virüs yüzünden ölümün olmadığı bazı iller de var. En çok ölüm nüfusla doğru orantılı olarak İstanbul, İzmir ve Ankara'da gözlemlendi. Düzce ve Yalova'da corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde corona virüs vaka ve ölüm bilgilerini bulabilirsiniz.

DÜZCE CORONA VİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU? ÖLÜ VAR MI?

Öncelikle Düzce'den başlayalım. Düzce şehrinde corona virüs vaka sayısı 21 olarak ifade edildi. Düzce'de corona virüs nedeniyle ölüm gerçekleşmedi.

YALOVA CORONA VİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU? ÖLÜ VAR MI?

Aynı şekilde Yalova'da da corona virüs vaka sayısı da 46 olarak açıklandı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son açıklamasına göre ülkemizde dün itibariyle ölü sayısı 277 oldu. Yalova'da corona virüs nedeniyle ölüm gerçekleşmedi.

CORONA VİRÜS SON DURUM!

Toplam 106.799 test yapılırken vaka sayısı 15.679 olarak açıklandı. Genel entübe hasta sayısı da 692 oldu.