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Yeni hafta ürünler kataloğu yayınlandı! 3 Nisan ile indirimli alışverişler!

ürünler listesi birbirinden cazip fırsatlarla yayınlandı. Her hafta, uygun fiyata sınırlı sayıda ürün ile müşterilerin karşısına çıkan BİM, 3 Nisan tarihli ve fiyatlarını yayınladı ve tüm ürünler yarın BİM açılış saati itibariyle satışa sunulacak. Peki, bu haftanın BİM kataloğu ile hangi ürünler tanıtıldı? Haberimizde, yeni BİM aktüel ürünler listesi ve ürün fiyatlarına ulaşabilir, BİM mağazalarında raflardaki yerini alacak indirimli ürünlere ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 3.4.2020 00:39 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 00:41 ABONE OL
Yeni hafta BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 3 Nisan BİM aktüel ürünler listesi ile indirimli alışverişler!

ürünler kataloğu bu hafta da binlerce tüketici için merak konusu oldu. Uygun fiyata sınırlı sayıda kaliteli ürüne raflarında yer veren BİM, yeni haftanın seçilmiş ürünlerini ve fiyatlarını müşterilerine duyurdu. 3 Nisan tarihli BİM kataloğu yine birbirinden cazip fırsatlarla alıcısını bekleyen ürünlerle dolu. Peki, yeni hafta BİM aktüel ürünler listesinde hangi indirimli ürünler ne kadar fiyatla yer alıyor? Haberimizde yeni haftaya ait BİM listesi yer almaktadır.

3 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI!

BİM mağazaları, corona virüsü yayılımını minimum seviyeye indirmek için hizmet saatlerini değiştirdi. Yarın sabah yeni açılış saati ile hizmet vermeye başlayacak olan BİM mağazalarında, aktüel ürünler yerini almış olacak.

İşte, 3 Nisan !

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Yeni hafta BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 3 Nisan BİM aktüel ürünler listesi ile indirimli alışverişler!
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