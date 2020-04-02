Gelinim Mutfakta yeşil mercimekli ıspanaklı rulo tarifi! Yeşil mercimekli ıspanaklı rulo nasıl yapılır?

Yeşil mercimekli ıspanaklı rulo nasıl yapılır? Haftanın üçüncü gününde gelinler en lezzetli yemeği yapmak için kıyasıya mücadele verdi. Hafif ve lezzetli yemekler arasında yer alan ''yeşil mercimekli ıspanaklı rulo tarifi ve malzemeleri'' şeklinde arama motorunda aranmaya başlandı. Hem kolay hem pratik tarifiyle ev hanımlarının vazgeçilmez yemek tarifleri arasında yer alan yeşil mercimekli ıspanaklı rulo nasıl yapılır? İşte Gelinim Mutfakta yeşil mercimekli ıspanaklı rulo tarifi ve malzemeleri

YEŞİL MERCİMEKLİ ISPANAKLI RULO MALZEMELERİ NELERDİR?

1 paket dondurulmuş ıspanak

3 yumurtanın akı

150 g rendelenmiş mozzarella peyniri

Tuz

Karabiber

1 diş sarımsak (İnce kıyılmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet arpacık soğan

1 adet kapya biber (İnce kıyılmış)

1 adet havuç

4-5 dal maydanoz (İnce kıyılmış)

1 çay bardağı haşlanmış yeşil mercimek (İyice yumuşayana kadar haşlanmalı)

1 adet bütün yumurta

Servis için

Sarımsaklı yoğurt

YEŞİL MERCİMEKLİ ISPANAKLI RULO NASIL YAPILIR?

Dondurulmuş ıspanağın suyunu iyice süzüp kıydıktan sonra büyük bir kaseye alın. Yumurta aklarını, rendelenmiş peyniri, tuzu, karabiberi ekleyip kaşıkla iyice karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı yağlı kağıt serili orta boy dikdörtgen bir fırın tepsisine yayın. Üzerini spatula ile düzelterek her tarafına eşit ve ince bir tabaka olacak şekilde yayın. Önceden ısıtılmış 190 dereceye ayarlı fırında, 15-20 dakika pişirin. Ayrı bir tavada zeytinyağını ısıtıp ince kıyılmış soğan ile sarımsağı kavurun. Kapya biberi ekleyin. Kavurmaya devam edin.

Rendelenmiş havucu, tuzu, karabiberi ekleyin. Havucu yumuşayana kadar kavurun. En son maydanozu ve haşlayıp süzdüğünüz yeşil mercimekleri ilave edin. Karıştırıp ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Ispanak pandispanyası pişince fırından alın.

Büyük bir tepsiye ters çevirerek kağıdından kurtarın ve ilk sıcaklığının geçmesi için bekleyin. Hazırladığınız iç malzeme soğuyunca 1 adet bütün yumurtayı ekleyin. Karıştırıp rulonun üzerine yayın. Ruloyu dikkatlice sarın. Rulo ıspanağı tekrar sıcak fırına yerleştirin. 20 dakika daha pişirdikten sonra fırından alın. Kalınca dilimleyip sarımsaklı yoğurtla birlikte servis yapın.