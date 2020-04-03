Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 110 yaşındaki Fatma nine, jandarmayı görünce duygulandı

110 yaşındaki Fatma nine, jandarmayı görünce duygulandı

'in İslahiye ilçesinde, yaşayan ve koronavirüs tedbirleri nedeni ile evinden çıkmayan Fatma Tıraş (110)'ı jandarma ekipleri ziyaret ederek gıda paketi verdi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.4.2020 18:08 ABONE OL
110 yaşındaki Fatma nine, jandarmayı görünce duygulandı

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile sokağa çıkmaları yasaklanan 6 çocuk 26 torun sahibi Fatma Tıraş'ı ve birlikte yaşadığı kızı Yüksel Tıraş(65)'ı jandarma ekipleri ve Kaymakamlık Vefa Sosyal Grubu ziyaret etti. Gıda paketi ile temizlik malzemesi verilen Fatma Tıraş duygulanırken, vatandaşların evden çıkmamasını istedi. Tıraş, "Evde kalıyorum, bu yaşıma geldim görmediğimi gördüm. İnsanlar birbirine yaklaşmasın bunu düşünsünler. Çocuk değiliz, millet çocuk değil düşünsünler. Gitmesinler, çıkmasınlar dışarıya böyle olmaz "dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
GAZİANTEP NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
110 yaşındaki Fatma nine, jandarmayı görünce duygulandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA