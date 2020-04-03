Adıyaman corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkemizdeki illerde corona virüs vaka ve ölü sayısını tek tek açıkladı. Kamuoyu ile paylaşılan illere göre dağılımın açıklandığı koronavirüs vaka ve ölü sayısı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kendi illerinde ne kadar vaka ve ölü sayısı olduğunu merak edenler bu sorunun yanıtını arıyor. Buna göre; Adıyaman'da corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelen son dakika bilgisine göre; Adıyaman'da corona virüsü ölü ve vaka sayısı..

ADIYAMAN CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasına göre; il il Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısını açıkladı. Bu bağlamda; Adıyaman'da corona virüsü vaka ve ölü sayısı da netlik kazandı.

ADIYAMAN CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI

Adıyaman'da corona virüsü vaka sayısı 26 olarak açıklandı.

ADIYAMAN CORONA VİRÜSÜ ÖLÜ SAYISI

Adıyaman'da corona virüsü ölü sayısı 0 olarak açıklandı.

Adana corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!