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Aydın corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

Tüm dünyada etkisi sürdüren corona virüs vaka ve ölü sayısı merak ediliyor. Her geçen gün artmakta olan vaka ve ölü sayısına göre ülkemizde de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il Türkiye corona virüsü vaka ve ölüm sayılarını açıkladı. Yapılan son dakika açıklamasına göre; koronavirüsün bütün illerde görüldüğü söylenirken Aydın corona virüsü ölü ve vaka sayısının kaç olduğu da vatandaşlar ve bu ilde yaşayanlar tarafından araştırılıyor. Buna göre; Aydın’da corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? Aydın’da koronavirüsten kaç kişi öldü, vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il corona virüs vaka ve ölü sayısını açıkladı. İşte Aydın ilindeki koronavirüs vaka ve ölü sayısı!

Giriş Tarihi: 3.4.2020 09:36 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 09:36 ABONE OL
Aydın corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkemizdeki illerde corona virüs vaka ve ölü sayısını tek tek açıkladı. Kamuoyu ile paylaşılan illere göre dağılımın açıklandığı koronavirüs vaka ve ölü sayısı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kendi illerinde ne kadar vaka ve ölü sayısı olduğunu merak edenler bu sorunun yanıtını arıyor. Buna göre; Aydın'da corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelen son dakika bilgisine göre; Aydın'da corona virüsü ölü ve vaka sayısı..

AYDIN CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasına göre; il il Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısını açıkladı. Bu bağlamda; Aydın'da corona virüsü vaka ve ölü sayısı da netlik kazandı.

AYDIN CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI

Aydın'da corona virüsü vaka sayısı 12 olarak açıklandı.

AYDIN CORONA VİRÜSÜ ÖLÜ SAYISI

Aydın'da corona virüsü ölü sayısı 0 olarak açıklandı.

Artvin corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

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Aydın corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!
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