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ne zaman ve hangi gün kutlanacak? 2020 Berat Kandili tarihi ne zaman? Diyanet Dini ve takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden takvimini yayınlandı. Bu takvime göre 2020 tarihi de belli oldu. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi idrak edilecek bu önemli gün yine en verimli şekilde geçirilecek. Ülkemizin de mücadele ettiği corona virüsü salgının bir an önce ortadan kalkması için dualar edilecek. Diyanet İşleri’nin dini günler ve takvimi ile Berat Kandili ne zaman sorusunun cevabına da bu başlık altından ulaşabileceksiniz. Peki, 2020 Berat Kandili ne zaman ve hangi gün kutlanacak? İşte 2020 Kandil günleri!

Giriş Tarihi: 3.4.2020 14:11 ABONE OL
Berat Kandili ne zaman ve hangi gün kutlanacak? 2020 Berat Kandili tarihi ne zaman? Diyanet Dini ve kandil günleri takvimi

Müslüman alemi için mühim bir yere sahip olan tarihi için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvimi ile de belli olmuştu. Her yıl Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi idrak edilen mübarek gece yine dua ve ibadetler ile geçirilecek. Bugünün feyzinden en verimli şekilde faydalanmak isteyenler Berat Kandili ne zaman sorusunun cevabına da bu başlık altından ulaşabilirler. Diyanet İşleri dini günler ve kandil günleri takvimi ile Berat Kandili ne zaman? İşte 2020 !

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN KUTLANACAK?

Berat kelime olarak '' bir zorluktan kurtulmak ve beri olmak" anlamına gelir. Berat gecesi, Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi idrak edilir. Müslüman alemi için çok mühim bir yere sahiptir.

İşte tüm ayrıntılar;

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Berat Kandili ne zaman ve hangi gün kutlanacak? 2020 Berat Kandili tarihi ne zaman? Diyanet Dini ve kandil günleri takvimi
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