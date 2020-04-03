Berat Kandili ne zaman ve hangi gün kutlanacak? 2020 Berat Kandili tarihi ne zaman? Diyanet Dini ve kandil günleri takvimi

Müslüman alemi için mühim bir yere sahip olan Berat Kandili tarihi için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimi ile kandil günleri de belli olmuştu. Her yıl Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi idrak edilen mübarek gece yine dua ve ibadetler ile geçirilecek. Bugünün feyzinden en verimli şekilde faydalanmak isteyenler Berat Kandili ne zaman sorusunun cevabına da bu başlık altından ulaşabilirler. Diyanet İşleri dini günler ve kandil günleri takvimi ile Berat Kandili ne zaman? İşte 2020 Kandil tarihleri!

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN KUTLANACAK?

Berat kelime olarak '' bir zorluktan kurtulmak ve beri olmak" anlamına gelir. Berat gecesi, Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi idrak edilir. Müslüman alemi için çok mühim bir yere sahiptir.

İşte tüm ayrıntılar;