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'nda koronavirüs şüphelisi işçi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata geldi

'nda, koronovirüs şüphelisi olarak sabah kaldırıldığı hastaneden kaçtığı iddia edilen işçi, çalıştığı inşaata geri geldi. Bildirilmesi üzerine polis harekete geçerek bölgede önlem aldı. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi bekleniyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.4.2020 17:09 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 17:09 ABONE OL

Beyoğlu'nda, koronovirüs şüphelisi olarak sabah kaldırıldığı hastaneden kaçtığı iddia edilen işçi, çalıştığı inşaata geri geldi. Bildirilmesi üzerine polis harekete geçerek bölgede önlem aldı. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi bekleniyor.

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Beyoğlu'nda koronavirüs şüphelisi işçi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata geldi
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