Beyoğlu'nda koronavirüs şüphelisi işçi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata geldi
Beyoğlu'nda, koronovirüs şüphelisi olarak sabah kaldırıldığı hastaneden kaçtığı iddia edilen işçi, çalıştığı inşaata geri geldi. Bildirilmesi üzerine polis harekete geçerek bölgede önlem aldı. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi bekleniyor.
Giriş Tarihi: 3.4.2020 17:09Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 17:09ABONE OL
Beyoğlu'nda, koronovirüs şüphelisi olarak sabah kaldırıldığı hastaneden kaçtığı iddia edilen işçi, çalıştığı inşaata geri geldi. Bildirilmesi üzerine polis harekete geçerek bölgede önlem aldı. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi bekleniyor.