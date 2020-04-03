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Haberler Yaşam Haberleri Bitlis ve Bingöl’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

ve ’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? açıkladı!

ülkemizde görülen corona virüsü vaka ve ölü sayılarını il il duyurdu. Türkiye’de yeni tip koronavirüsün tüm illerde görüldüğü ve vaka sayısının en çok kalabalık şehirlerde olduğu bilgisine ulaşılırken ve ’de coronavirüs vaka ve ölü sayısı hakkında detaylı bilgilere yer verildi. İlk defa açıklanan verilerle birlikte Bitlis ve Bingöllü vatandaşlar ‘’ Bitlis ve Bingöl’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Bitlis ve Bingöl’de koronavirüsten kaç kişi öldü, vaka sayısı kaç oldu? İşte Türkiye'deki güncel durumun aktarıldığı tabloya göre Bitlis ve Bingöl’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı

Giriş Tarihi: 3.4.2020 09:54 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 09:55 ABONE OL
Bitlis ve Bingöl’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

Ülkemizde görülen coronavirüs vaka ve ölü sayıları il il olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs vaka ve ölü sayısını duyururken Bitlis ve Bingöl'de corona virüsü vaka ve ölü sayısına ilişkin detaylı bilgilere yer verdi. Türkiye'de ilk kez açıklanan vaka ve ölü sayılarına ilişkin Bitlis ve Bingöllü vatandaşlar '' Bitlis ve Bingöl'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç?'' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Türkiye'nin en doğusunda yer alan illerden Bitlis ve Bingöl'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

BİTLİS'TE CORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, VAKA SAYISI KAÇ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il corona virüsü vaka sayısını da ilk kez Türkiye haritası ile açıkladı. Bakan Koca, Bitlis'te korona virüsü vaka sayısının 22 olduğunu duyurdu. Bitlis'te ölü bilgisine ulaşılmadı.

BİNGÖL'DE CORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, VAKA SAYISI KAÇ?

Bingöl'de koronavirüs kaynaklı vaka sayısı 8 kişi olarak açıklandı. Bingöl'de şuan ölü sayısı bilgisine ulaşılmadı.

TÜRKİYE CORONA VİRÜS SON DURUM

Bakan Koca, Türkiye'deki can kaybı sayısının 277'ye vaka sayısının ise 15 bin 679'a ulaştığını paylaştı.

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Bitlis ve Bingöl’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!
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