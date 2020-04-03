Buzağı desteklemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak? 2020 Buzağı desteği ödemesi yattı mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara verilen buzağı destekleme ödemeleri merak ediliyor. Bilindiği üzere çiftçilere her yıl buzağı destek ödemeleri yapılıyor. İlk taksitler daha öncesinde yatmış olup şimdi ikinci taksitler bekleniyor. Tam bu noktada '' Buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak?'' sorusuna yanıt aranıyor. Peki Geçtiğimiz sene 2 Temmuz ile 31 Ağustos 2018 tarihleri arasında sağlanan destek bu sene ne zaman yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere verilen buzağı desteklemeleri merak ediliyor. Belirlenen illerde ve gerekli şartları sağlayan buzağılar için verilen ödenek aynı zamanda üreticiye de destek oluyor. Peki Buzağı desteklemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak? 2020 Buzağı desteği yattı mı?

İşte detaylar…