Çankırı corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

Ülkemizde görülen coronavirüs vaka ve ölü sayıları il il olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs vaka ve ölü sayısını duyururken Çankırı'da corona virüsü vaka ve ölü sayısına ilişkin detaylı bilgilere yer verdi. Türkiye'de ilk kez açıklanan vaka ve ölü sayılarına ilişkin Çankırılı vatandaşlar ''Çankırı'da corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç?'' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Çankırı'da corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

ÇANKIRI'DA CORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, VAKA SAYISI KAÇ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il corona virüsü vaka sayısını da ilk kez Türkiye haritası ile açıkladı.

Bakan Koca, Çankırı'da korona virüsü vaka ve ölüm sayılarına ilişkin bilgilere yer verdi.

ÇANKIRI CORONA VİRÜSÜ ÖLÜ VE VAKA SAYISI

Çankırı'da koronavirüs kaynaklı vaka sayısı 13 olarak açıklandı. Çankırı'da koronavirüsten kaynaklı ölüm sayısı 0 olarak açıklandı.

HANGİ İLÇELERDE VAR?

Çankırı'da virüsün hangi ilçelerde görüldüğüne yönelik bir bilgi henüz bulunmuyor.

TÜRKİYE CORONA VİRÜS SON DURUM

Bakan Koca, Türkiye'deki can kaybı sayısının 277'ye vaka sayısının ise 15 bin 679'a ulaştığını paylaştı.