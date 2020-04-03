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Cezayir'deki Türk vatandaşlarının tahliye işlemi başladı

Cezayir'de bulunan 1200 civarındaki Türk vatandaşının ve ait uçaklarla ülkeye getirilmesi için tahliye işlemine başlandı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.4.2020 12:22 ABONE OL
Cezayir'deki Türk vatandaşlarının tahliye işlemi başladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Cezayir'den ülkeye getirilecek Türk vatandaşlarının tahliye işlemlerinin hafta sonu tamamlanması planlanıyor.

Bu kapsamda, Karabük'te misafir edilen Cezayirlileri almak için Türkiye'ye gelecek Cezayir Hava Yollarına ait 3 uçak ile 555 Türk vatandaşı bugün Samsun'a getirilecek. Vatandaşların 320'si Tokat'ta, 235'i de Amasya'da 14 gün gözetim altında tutulacak.

Cezayir'de bulunan 1200 civarındaki Türk vatandaşından kalanların tahliye işlemleri ise yarın ve pazar günü Türk Hava Yollarına ait uçaklarla yapılacak.

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Cezayir'deki Türk vatandaşlarının tahliye işlemi başladı
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