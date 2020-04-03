Dur ihtarına uymayıp kaçtı, suç makinası çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda nefes kesen bir operasyon düzenlendi.

1 Nisan günü saat 05:15 sıralarında İstanbul Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi'nde yapılan kontroller sırasında şüphe üzerine durdurulmak istenen bir araç dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Bir süre sonra durdurulan araç içerisindeki şüpheli şahıslar yaya olarak kaçmaya çalışmış, yaşanan kısa süreli kovalamacanın devamında defaatle yapılan dur ikazlarına uymayan şüphelilerden E.Ç. (17) isimli şahıs ayağından vurulmak suretiyle etkisiz hale getirilerek yakalandı.

Erkan E. (21), R.E. (17), G.C. (15) isimli şahıslarda yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli araç kontrol edildiğinde içerisinde çok sayıda hırsızlık malzemesi olarak değerlendirilen erkek, kadın ve çocuk kıyafetleri ele geçirildi.





ADETA SUÇ MAKİNALARI

Şüphelilerin yapılan sorgulamasında; Erkan E. isimli şahsın; 23 kez "İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık", 6 kez "Otodan Hırsızlık", 4 kez "Motosiklet Hırsızlığı", 2 kez "Başkasına Ait Kimlik Bilgilerini Kullanma", 1 kez "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak", 1 kez "Taksirle Yaralama", 1 kez "Görevli Memura Mukavemet" 3 kez olmak üzere toplam 41 suç kaydı ortaya çıktı. Diğer şüpheli R.E.'nin ise farklı suçlardan toplam 31 suç kaydı bulundu. G.C. isimli şahsın ise farklı suçlardan toplam 8 suç kaydı tespit edildi.

Konu ile ilgili yakalanan ve adli makamlara sevk edilen şüphelilerden R.E, G.C. ve E.Ç. isimli şahıslar hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken Erkan E. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.



