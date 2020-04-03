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'de korkunç olay! Yaşlı adam, yaralandığının farkına varmadı...

'de ayağından kan akarak yürüyen yaşlı adamı görenler dehşete düştü! 75 yaşındaki 'ı durdurup uyaran vatandaşlar "ayağına ne olduğunu" sorunca aldığı cevap karşısında şok oldu. Ayak parmaklarının kırıldığı belirlenen yaşlı adam, olayın nasıl gerçekleştiğinin farkında değildi...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.4.2020 10:37 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 11:09 ABONE OL
Düzce'de korkunç olay! Yaşlı adam, yaralandığının farkına varmadı...

Düzce'de ayağından kan akarak kaldırımda yürüyen Mahmut Aydın, (75) vatandaşların çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayenesinde parmakları kırıldığı belirlenen Aydın'ın olayın nasıl gerçekleştiğinin farkında olmadığı belirtildi.

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir marketten alıveriş yaptıktan sonra yaya olarak evine doğru giden Mahmut Aydın'ın ayağının kanadığını görenler, yardımına koştu. Vatandaşlar, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkması yasaklanan yaş grubunda bulunan Aydın'ı kaldırıma oturtarak kanayan sağ ayağındaki ayakkabıyı çıkardı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Mahmut Aydın'ın parmaklarında kırıklar olduğunu belirledi.

Parmaklarının nasıl kırıldığının farkında olmayan, hastalığına bağlı kullandığı ilaçlar nedeniyle acıyı fazla hissetmediği belirtilen Mahmut Aydın, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

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Düzce'de korkunç olay! Yaşlı adam, yaralandığının farkına varmadı...
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