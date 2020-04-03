Elif alkışlarla taburcu oldu

SİİRT NAMAZ VAKİTLERİ

Siirt'te, 20 Mart'ta ailesiyle birlikte çıktığı balkondan sağlık çalışanlarına destek için alkış çalan 4 yaşındaki Elif Kılıçvuran, dengesini kaybetmesi sonucu sert zemine çakıldı. 5 gün yoğun bakımda kalan Elif, dün taburcu oldu. Sağlık çalışanlarını alkışlarken düşüp ağır yaralanan minik Elif taburcu olurken sağlık çalışanları tarafından alkışlandı. Siirt Devlet Hastanesi Başhekimi Nesrin Atiş, minik kızın sağlıklı bir şekilde taburcu olmasına sevindiklerini söyledi. Atiş, "Bizi alkışlayan Elif'i biz sağlıkçılar olarak alkışlıyoruz" dedi. Kızına gösterdikleri ilgiden dolayı tüm sağlık personeline ayrı ayrı teşekkür ettiğini söyleyen anne Kılıçvuran, "Allah razı olsun onlardan" diye konuştu.