Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimdir, ne doktoru? Fahrettin Koca kaç yaşında ve nereli? İşte hayatına dair merak edilenler!

Sağlık Bakanı kimdir, ne doktoru? ve nereli? İşte hayatına dair merak edilenler!

Ülkemizde corona virüsü ile mücadelede gösterdiği yoğun çaba, aldığı önlemler ile adından söz ettiren ve son zamanlarda en çok gündemde olan isim Sağlık Bakanı ile ilgili olarak; yaşı, hangi alanda doktor olduğu, nereli olduğu gibi birçok soru vatandaşlar tarafından internet üzerinden cevap arayan konular arasında yerini alıyor. Biyografisine bakıldığında; Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde ihtisasını tamamladığı bilinen Sağlık Bakanı, 2 Ocak 1965'te Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Ömeranlı mahallesinde doğdu. Peki, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında? Fahrettin Koca ne doktoru ve nereli? İşte hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 3.4.2020 16:55 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 16:55 ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimdir, ne doktoru? Fahrettin Koca kaç yaşında ve nereli? İşte hayatına dair merak edilenler!

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisası yaptığı bilinen Sağlık Bakanı 1965 yılında Konya'da doğmuştur. Sağlık dünyasında oldukça tanınan bir isim olan ve özellikle ülkemizde koronavirüsü ile mücadele sürecinde aldığı önlemler, doğru kararlarla adından söz ettiren Bakan Koca ile ilgili tüm ayrıntıları ve merak edilenleri sizler için derledik. Peki, Sağlık Bakanı , ne doktoru? Fahrettin Koca kimdir, nereli? İşte hakkında detaylar…

FAHRETTİN KOCA KAÇ YAŞINDA VE NE DOKTORU?

Dr. Fahrettin Koca, 2 Ocak 1965'te Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Ömeranlı mahallesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Konya'da, liseyi Bursa Erkek Lisesi'nde bitirdi. İstanbul Tıp Fakültesi'ni 1988'de tamamlayarak tıp doktoru unvanını aldı.

Diğer detaylar için haberin devamını ziyaret edebilirsiniz…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimdir, ne doktoru? Fahrettin Koca kaç yaşında ve nereli? İşte hayatına dair merak edilenler!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA