Gönülden üretim

Şanlıurfa'nın Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan gönüllü öğretmenler tarafından sağlık il müdürlüğüne hibe edilmek üzere Yüz koruma siperi maskesi üretimine başladı. Bilim ve Sanat Merkezi binasında toplanan gönüllü öğretmenler korumalı maske üretiyor. Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Sertaç, "Gönüllü arkadaşlarla maske tasarımı yaparak Sağlık Müdürlüğü'nden kullanılabilir onayını aldıktan sonra üretime başladık. Sağlık Müdürlüğümüzün talebi üzerine ilk etapta 600 yüz korumalı maske teslimatı yaptık. Maskelerin daha seri ve sağlıklı bir şekilde yapılması için gönüllü öğretmenler bularak üretimimizi günlük bin adet olarak belirledik" dedi.Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Bağlı 81 ilde 81 gençlik merkezinde korumalı maske üretimine başlandı. Kırşehir'de de gönüllülerin de katılımıyla ücretsiz olarak üretilen maskeler, hekimler başta olmak üzere sağlık çalışanlarının kullanması için Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderiliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin, "Bakanlığımız ülke genelinde günlük 40 bin maske üretimi hedefliyor. Biz de günde 500 maske üretiyoruz" diye konuştu.Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi tarafından koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanlarının kullandığı maske üretimi yapılıyor. Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz, "Türkiye'deki tüm gençlik merkezlerinde siperli yüz maskesi dediğimiz maske üretimine başladık. İki gündür üretiyoruz. Günde 2-3 saat çalışıyoruz. Her gün ortalama 250 üretim yapmayı hedefliyoruz" dedi./ SABAH

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