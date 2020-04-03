Hatay'da corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? 3 Nisan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıkladı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada Türkiye genelinde il il corona virüsü vaka ve ölü sayıları bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı. Bakan Koca, en çok vaka ve ölüm görülen illeri duyururken Hatay hakkında da bilgi verdi. Böylelikle, yanıtını büyük bir merakla araştırılan '3 Nisan Hatay'da corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç?' sorusunun cevabı da netlik kazandı. Bu noktada, henüz bilgi sahibi olmayan vatandaşlar da Hatay'da vaka ve ölüm sayılarının kaç olduğu ile hangi ilçelerde görüldüğü bilgisini öğrenmeye çalışıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son dakika açıklamasında, il il Türkiye corona virüsü vaka ve ölüm sayıları açıklandı. Bakan Koca, Hatay'da corona virüsü vaka ve ölüm sayılarını da duyurdu.
Hatay'da koronavirüs kaynaklı vaka sayısı 32 kişi olarak açıklandı.
Hatay'da koronavirüsten kaynaklı ölüm sayısı 0 olarak açıklandı.
Hatay'da corona virüsün hangi ilçelerde görüldüğüne yönelik bir bilgi henüz bulunmuyor.İstanbul'da corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? 3 Nisan 2020 İstanbul corona virüsü vaka ve ölü sayıları