Henüz 10 yaşında 473 suç dosyası var

İstanbul polisi, Beyoğlu, Şişli, Kağıthane ve Büyükçekmece'de başta olmak üzere çok sayıda ilçede çok sayıda yankesicilik olayını gerçekleştiren bir çeteyi çökertti. Polis ekipleri yankesicilik yapan Süleyman G.'ye ait aracı takibe aldı. Büyükçekmece'de durdurulan araçta Süleyman G., eşi Sinem G. ve onlara yardım ettikleri belirlenen Ferdi D. (38), Sezer F. (27) ile Ecevit G. (44) gözaltına alındı. Süleyman G. ve Sinem G.'nin çocukları B.G.'yi de yankesicilikte kullandığı ortaya çıktı. Henüz 10 yaşında olan B.G.'nin 473 ayrı suç kaydı bulunduğu belirtildi. Son bir ayda yaşanan 8 farklı yankesicilik olayını B.G.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. B.G.'nin yankesicilik sırasında tanınmamak için ise koronavirüs önlemleri için kullanılan medikal maskelerden taktığı görüntüler kameralara yansıdı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest kaldı. B.G., Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Yurdu'na teslim edildi.