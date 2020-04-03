Ibiza nerede, ne demektir? İbiza’ya nasıl gidilir? Tulum nerede?

Corona virüs sebebiyle internet üzerinden yayın yapan Cüneyt Özdemir, Şeyma Subaşı'yı kanalına konuk aldı. Karantina nedeniyle evde olduğu için canlı yayınlar yapan Cüneyt Özdemir ile Şeyma Subaşı arasında geçen Ibiza ve Tulum diyoloğu sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Şeyma Subaşı, Cüneyt Özdemir'i İbiza'ya davet etmesi üzerine Cüneyt Özdemir'in "Ben Ibiza'ya gitmeye başladığımda sen lise 2'de falandın sanırım" demesi sosyal medyada trend oldu. İkili arasındaki bu diyalog binlerce kişi tarafından paylaşılırken öte yandan yine benzer bir diyalog da Tulum için geçerli oldu. "Ben Tulum'a gitmeden önce, Türkiye'de bir peynir olarak biliniyordu" diyen Şeyma Subaşı, çok konuşulacak açıklamalarını sürdürdü. Bunun üzerine Tulum nerede? Ibiza nerede? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı.

IBIZA NEREDE, NE DEMEKTİR? TULUM NEREDE?

Şeyma Subaşı ve Cüneyt Özdemir arasında geçen Tulum ve Ibiza diyaloğu kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Bunun üzerine yayını izleyenler ve merak edenler Ibiza nerede, ne demektir? Tulum nered? gibi soruların yanıtlarını arıyor.

İşte yanıtı!