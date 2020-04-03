İçli köfte tarifi! Evde içli köfte nasıl yapılır? İşte yapılışı için gerekli malzemeler

İçli köfte ya da oruk, bulgurun hamur haline getirilerek içinin doldurulması suretiyle yapılan Türk mutfağında bir yemektir. Akşam yemeklerinin ve beş çaylarının vazgeçilmezi haline gelen içli köfte tarifi ve malzemeleriyle araştırılıyor. Türk mutfağının lezzetleri arasında yer alan bu yemek türü haşlama ve kızartma usülü olarak yapılıyor. Görünüşü yuvarlak, içi kıyma ve ceviz dolu köftenin tadı ise damakta kalıyor. Özel günlerde, nişanda veya düğünde tabaklara servis edilen içli köfte yapımının püf noktasında baharatların iyi kullanılması yer alıyor. Peki içli köfte nasıl yapılır? Evde içli köfte tarifi ve malzemeleri nelerdir?

İÇLİ KÖFTE TARİFİ: İÇLİ KÖFTE NASIL YAPILIR?

Türk mutfağının lezzetleri arasında yer alan içli köfte tarifi ve yapılışıyla merak ediliyor. Lokantalarda veya evde genellikle ayran ile servis edilen içli köftenin malzemelerinin iç harcında kıyma, soğan ve isteğe göre ceviz, maydanoz, biber salçası ve baharatlardan oluşuyor. Tereyağı veya kuyruk yağı içinde kavruluyor. Sonra hazırlanmış iç harcı dolapta soğuyana kadar dinleniyor. Türkiye'de Adana, Bitlis, Osmaniye, Sivas, Kahramanmaraş, Tunceli, Elazığ, Malatya, Mardin, Diyarbakır, Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman yörelerinde yapılmaktadır.

İÇLİ KÖFTE MALZEMELERİ NELERDİR?

Dışı için;

1.5 su bardağı ince köftelik bulgur

1 çay bardağı irmik

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 su bardağından biraz az un

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı soğuk su

İçi için;

2 yemek kaşığı sıvı yağ

300 gr kıyma

3 orta boy soğan

Yarım tatlı kaşığı salça

Yarım demek maydanoz

1 küçük çay bardağı küçük parçalı ceviz (isteğe bağlı)

Tuz

Pul biber

Karabiber (baharatlar ve tuz isteğe göre ayarlanabilir.)

HAŞLAMA İÇLİ KÖFTE NASIL YAPILIR?

Yöreden yöreye değişiklik gösteren haşlama içli köfte sıcak ve taze yeniliyor. Kıymalı iç harca arzuya göre az miktarda biber salçası ve kimyon katabilirsiniz. Haşlanmış içli köfteleri yoğurtla servis edebilirsiniz.

Dışını hazırlamak için;

Geniş bir tepsinin içine bulguru, irmiği, tuzu ve toz halindeki kişnişi koyun.Az az su ilave ederek yaklaşık 10 dakika yoğurun ve 45-1 saat arasında dinlendirin. 1 saat sonra bulgur şişmiş olduğu için hamur sertleşmiş olacağından tekrar az az su ilave edip tekrar yoğurun. (harç elinize yapışmamalı ve çok sert olmamalı)Bulgurlu harçtan cevizden biraz daha büyükce parçalar koparın.Bir parçayı hafif kapalı vaziyetteki avucunuza alın.Tuzlu suyla ıslattığınız eliniz ile bulgura yuvarlak şekil verin.Ardından işaret ve orta parmağınızla iç malzemesini koyacak kadar yer açın.Sonra kıymalı harçtan koyup kapatın ve elinizde yassılayın. Derin bir tencereye su koyup kaynatın ve içine tuz ilave edin. Kaynayan suda köfteleri haşlayın. (köfteler suyun yüzeyine çıkıyorsa pişmiş demektir) Haşlanan köfteleri kevgir yardımıyla sudan alıp süzgece koyun. Haşlanmış içli köftelerin suyu süzüldükten sonra servis yapın.

İçi için;

Tencereye zeytin yağını ve kıymayı koyup kavurun. Kıyma suyunu çekince içine rendelenmiş soğanları ilave edip kavurmaya devam edin. Sonra cevizi, tuzu, karabiberi, pul biberi ve ince ince kıydığınız maydanozu ilave edin ve karıştırın. Kıymalı harcı soğumaya bırakın.

İÇLİ KÖFTE HAMURU TARİFİ VE YAPILIŞI NASIL?

İlk olarak soğanları ince ince doğrayın. Tavaya sıvıyağ ekleyin ve soğanlar pembeleşinceye kadar kavurun. Kıymayı ve salçaları tencereye alın, üzerine biraz su ekleyip kısık ateşte iyice kavurun. İnce kıyılmış maydanoz, ince kıyılmış ceviz, baharatlar ve tuzu ekleyin. Ocağın altını kapatıp soğumaya bırakın. Ayrı bir kapta ince bulgur bir bardak soğuk su ile ıslatın. Bulgur suyunu çekince irmik eklenir. Salça, baharatlar ve tuz eklenip 10-15 dakika boyunca yoğurun. Ardından elediğiniz unu ekleyin ve güzel bir kıvam alana kadar beş dakika daha yoğurun. Hamuru cevizden biraz büyük bezelere ayırın. Bezeleri alıp başparmağınızla içini açın ve harç koyun. Ara ara elinizi ıslatarak hamura şekil verin. Hamuru yukarı doğru çekerek limon şekli vermeye çalışın. Şekil almış içli köfteleri bir bardak kızgın sıvıyağda kızartın. Afiyet olsun…

TEPSİDE İÇLİ KÖFTE NASIL YAPILIR?

Genellikle kalabalık ailelerin tercihi olan tepside içli köfte malzemelerinde 1,5 su bardağıköftelik ince bulgur, 1/2 su bardağı irmik, 2 adet küçük boy patates, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz (azaltıp arttırılabilir), 1 çay kaşığı karabiber, 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı yer alıyor. İç harcında ise 500 gram kıyma(orta yağlı), 2 yemek kaşığı tereyağ, 2 adet orta boy soğan, 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 su bardağı antep fıstığı içi bulunuyor.

İşte tepside içli köfte yapılışı;

Patatesleri iyice yumuşayana kadar haşlayın. Bulgurla irmiği derin bir kaseye alın ve üzerlerini biraz geçecek kadar sıcak su koyup kasenin üzerini kapatın. Bu arada tereyağını bir tavaya alın üzerine yemeklik doğradığınız soğanları ekleyin. Soğanlar hafif yumuşayınca kıymayı ekleyin, kıyma iyice kavrulana kadar orta ateşte pişirmeye devam edin. Kıyma kavrulunca, harcın içine fıstık ve baharatları ekleyip 2 dakika daha pişirin ve ocaktan alın. İyice yumuşayana kadar haşladığınız patatesler, bulgurlu karışıma eklemek için soyun. Demlenen irmik ve bulguru havalandırın ve hafif soğutun. Tereyağ dışındaki diğer malzemeleri de üzerine ekleyip en az 10 dakika boyunca yoğurun. Fırınınızı 200 derecede ısıtın. Pişirme kabınızı hafif yağlayın. Bulgurlu karışını 2 eşit parçaya bölün. İster 2 parça streç film arasında açarak 2 adet eşit hamur elde edin; isterseniz de elinizle incelterek, parça parça tepsiye yerleştirin. İlk katı koyduktan sonra kıymalı harcın tamamını yayın ve 2. kat bulgurlu hamuru da üzerine serin. Eritilmiş tereyağı da üzerine gezdirip tepsiyi fırına verin. Üzeri kıtırlaşana kadar 30 dakika kadar pişirin.