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İkitelli de bu ay açılıyor

Giriş Tarihi: 3.4.2020 ABONE OL
İkitelli Şehir Hastanesi de bu ay açılıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabını 20 Nisan'da hizmete alınacağını açıkladı. Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin Şehir Hastaneleri" tablosunu paylaştığı Twitter hesabından şu açıkmayı yaptı: "Şehir Hastaneleri ile ülkemize her türlü imkânı içerisinde barındıran modern sağlık merkezleri kazandırdık. 2 bin 682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabını 20 Nisan'da hizmete alıyoruz. Diğer hastanelerimizi de süratle tamamlayarak Milletimizin hizmetine sunacağız."

İBB'NİN YAPMADIĞI YOLU BAKANLIK YAPIYOR
İstanbul Valiliği de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İkitelli Şehir Hastanesi'nin yollarını yapamayacağını açıklamasının ardından, yolların yapımına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından dün itibariyle başlandığı açıkladı. İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda "İBB'nin 'İkitelli Başakşehir Şehir Hastanesi' ulaşım yollarını yapamayacağını yazılı olarak açıklaması nedeniyle, bu yolların yapımına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından dün itibarıyla hızla başlanmıştır" denildi. ANKARA
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İkitelli Şehir Hastanesi de bu ay açılıyor
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