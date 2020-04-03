İkitelli Şehir Hastanesi de bu ay açılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabını 20 Nisan'da hizmete alınacağını açıkladı. Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin Şehir Hastaneleri" tablosunu paylaştığı Twitter hesabından şu açıkmayı yaptı: "Şehir Hastaneleri ile ülkemize her türlü imkânı içerisinde barındıran modern sağlık merkezleri kazandırdık. 2 bin 682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabını 20 Nisan'da hizmete alıyoruz. Diğer hastanelerimizi de süratle tamamlayarak Milletimizin hizmetine sunacağız."İstanbul Valiliği de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İkitelli Şehir Hastanesi'nin yollarını yapamayacağını açıklamasının ardından, yolların yapımına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından dün itibariyle başlandığı açıkladı. İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda "İBB'nin 'İkitelli Başakşehir Şehir Hastanesi' ulaşım yollarını yapamayacağını yazılı olarak açıklaması nedeniyle, bu yolların yapımına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından dün itibarıyla hızla başlanmıştır" denildi. ANKARA