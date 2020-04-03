İstiridye Tatlısı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta istiridye tatlısı tarifi ve malzemeleri

Ekranların sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da bugün İstiridye Tatlısı yemeği yapıldı. Haftanın final gününde gelinler en lezzetli yapmaya çalışırken kaynanalar yemeğin lezzetine göre puan durumlarını belirliyor. Programın sıkı takipçileri '' İstiridye Tatlısı tarifi ve malzemeleri'' şeklinde araştırma yapmaya başladı. Bu lezzetli yemeğin püf noktası ise hamurun iyi tutturulmuş olmasıdır. Peki İstiridye Tatlısı nasıl yapılır, Gelinim Mutfakta İstiridye Tatlısı tarifi ve malzemeleri nelerdir?

İSTİRİDYE TATLISI NASIL YAPILIR?

Şerbeti için, su ve toz şekeri bir sos tenceresine alın. Şeker tamamen eriyinceye kadar kısık ateşte ara ara karıştırarak kaynatın. Limon suyunu ilave edip ocaktan alın. Hamuru için, yumurta ve toz şekeri geniş bir kaseye alın. Şeker tamamen eriyinceye kadar bir mikser yardımıyla çırpın. Kalan tüm malzemeyi ilave edip pürüzsüz kıvamlı bir hamur elde edece şekilde yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp bir kalıp yardımıyla istiridye şekli verin.

Ters çevirip yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarıncaya kadar pişirin.

Soğuyan şerbeti sıcak tatlının üzerine gezdirin.

Tatlılar şerbeti çekinceye kadar bekletin.

Ilık servis yapın.

İSTİRİDYE TATLISI MALZEMELERİ NELERDİR?

Hamuru için

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

4 su bardağı un

Yarım su bardağı irmik

2 yumurta

Yarım su bardağı toz şeker

Bir çay bardağı zeytinyağı

125 g tereyağı

Şerbeti için

3 su bardak şeker

1,5 su bardağı soğuk su

3/4 damla limon suyu

Üzeri için

İrmik