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ve 'de corona virüsü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? 3 Nisan Sağlık Bakanı Koca açıkladı...

Dünya genelinde corona virüs yüzünden ölenlerin sayısı giderek artıyor. İlk kez Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan virüs, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; dün akşamki açıklamasında Türkiye'deki vaka ve ölüm sayısını il il açıkladı. Buna göre ve 'te corona virüs var mı vaka ve ölüm sayısı kaç? Karabük ve Osmaniye vaka sayısı hakkında son durum haberimizde...

Giriş Tarihi: 3.4.2020 21:03 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 21:01 ABONE OL
Karabük ve Osmaniye'de corona virüsü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? 3 Nisan Sağlık Bakanı Koca açıkladı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamada 81 ilde corona vakasının olduğunu açıklamıştı. Corona virüs yüzünden ölümün olmadığı bazı iller de var. En çok ölüm nüfusla doğru orantılı olarak İstanbul, İzmir ve Ankara'da gözlemlendi. Karabük ve Osmaniye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde corona virüs vaka ve ölüm bilgilerini bulabilirsiniz.

KARABÜK CORONA VİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU? ÖLÜ VAR MI?

Öncelikle Karabük'ten başlayalım. Karabük şehrinde corona virüs vaka sayısı 20 olarak ifade edildi. Karabük'te corona virüs 1 kişi hayatını kaybetti.

OSMANİYE CORONA VİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU? ÖLÜ VAR MI?

Aynı şekilde Osmaniye'de de corona virüs vaka sayısı da 47 olarak açıklandı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son açıklamasına göre ülkemizde dün itibariyle ölü sayısı 277 oldu. Osmaniye'de corona virüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

CORONA VİRÜS SON DURUM!

Toplam 106.799 test yapılırken vaka sayısı 15.679 olarak açıklandı. Genel entübe hasta sayısı da 692 oldu.

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Karabük ve Osmaniye'de corona virüsü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? 3 Nisan Sağlık Bakanı Koca açıkladı...
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