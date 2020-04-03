Kırklareli'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? 3 Nisan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıkladı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada Türkiye genelinde il il corona virüsü vaka ve ölü sayıları bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı. Bakan Koca, en çok vaka ve ölüm görülen illeri duyururken Kırklareli hakkında da bilgi verdi. Böylelikle, yanıtını büyük bir merakla araştırılan '3 Nisan Kırklareli'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç?' sorusunun cevabı da netlik kazandı. Bu noktada, henüz bilgi sahibi olmayan vatandaşlar da Kırklareli'de vaka ve ölüm sayılarının kaç olduğu ile hangi ilçelerde görüldüğü bilgisini öğrenmeye çalışıyor.

KIRKLARELİ'DE KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, VAKA SAYISI KAÇ? İŞTE DAĞILIMI 3 NİSAN 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son dakika açıklamasında, il il Türkiye corona virüsü vaka ve ölüm sayıları açıklandı. Bakan Koca, Kırklareli'de corona virüsü vaka ve ölüm sayılarını da duyurdu.

KIRKLARELİ CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI

Kırklareli'de koronavirüs kaynaklı vaka sayısı 35 kişi olarak açıklandı.

KIRKLARELİ CORONA VİRÜSÜ ÖLÜM SAYISI

Kırklareli'de koronavirüsten kaynaklı ölüm sayısı 0 olarak açıklandı.

HANGİ İLÇELERDE VAR?

Kırklareli'de corona virüsün hangi ilçelerde görüldüğüne yönelik bir bilgi henüz bulunmuyor.