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Korona günlerinde köprüde yaşanan örnek dayanışma alkış aldı

'nden geçen bir motosikletli kuryenin rüzgardan etkilenmemesi için bir sürücü kuryeye kalkan olurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.4.2020 09:36 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 10:20 ABONE OL
Korona günlerinde köprüde yaşanan örnek dayanışma alkış aldı

Korona virüsün ülkemizde görülmesiyle vatandaşlar evde kalırken, kuryeler motosikletleriyle görevlerini yapmaya devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen bir motosikletli kuryenin rüzgardan etkilenmemesi için bir sürücü kuryeye kalkan olurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KORNAYLA TEŞEKKÜR ETTİ

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde seyir halinde giden bir motosikletli kurye akşam saatlerinde rüzgardan zor anlar yaşadı. Bu durumu gören bir sürücü ise dörtlülerini yakarak kuryeye kalkan oldu. Bu anlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kurye rüzgardan zor anlar yaşarken, sürücü dörtlülerini yakıp kuryeye kalkan oluyor. Köprü geçildikten sonra ise kurye sürücüye korna çalarak teşekkür ediyor.

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Korona günlerinde köprüde yaşanan örnek dayanışma alkış aldı
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